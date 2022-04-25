Макрон после подсчета большинства бюллетеней набрал более 55% голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон после подсчета 87% голосов одерживает победу во втором туре выборов с результатом 56,10%, следует из данных МВД Франции.

За его соперницу, лидера «Национального объединения» (прежнее название — «Национальный фронт») Марин Ле Пен проголосовали 43,90%. Она признала поражение, назвав при этом свои результаты «громкой победой».

Макрон, выступая перед сторонниками на Марсовом поле, пообещал стать «президентом для всех» и продолжить работать «во имя более справедливого общества и равенства между женщинами и мужчинами». При этом он отметил, что французов ожидают «неспокойные», но «исторические» времена.

Первый тур выборов во Франции состоялся 10 апреля. Тогда за Макрона проголосовали 27,85% избирателей, а за Ле Пен — 23,15%. На третьем месте был лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон (21,95%).