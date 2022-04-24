ООН призвала прекратить боевые действия в Мариуполе для спасения жителей

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ООН призывает к немедленной остановке боевых действий в Мариуполе, чтобы позволить мирному населению покинуть город, заявил координатор международной организации по кризисной ситуации на Украине Амин Авад.

«В Мариуполе на кону жизни десятков тысяч людей, включая женщин, детей и пожилых людей, — сказал он. — <...> Чем дольше мы ждем, тем больше жизней оказываются под угрозой. Завтра может быть уже поздно».

21 апреля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Мариуполь взят под контроль, а территория завода «Азовсталь» «с находящимися остатками националистов и иностранных наемников» надежно заблокирована и военным понадобится три-четыре дня, «чтобы завершить и эту работу». Путин же приказал отменить штурм «Азовстали», заблокировав ее так, «чтобы муха не пролетела».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день заявил, что Киев предлагал Москве несколько вариантов вывода гражданских лиц и военных из города. Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк говорил о готовности Украины провести специальный раунд переговоров в Мариуполе в формате «один на один» или «два на два» для спасения мирных жителей и военных.

По словам Шойгу, российская сторона с 21 марта каждый день открывала гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения Мариуполя, а военным предлагалось сложить оружие. В Минобороны заявляют, что российские военные вывезли из города более 142 тыс. мирных граждан.

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22 апреля Минобороны сообщило о нормализации обстановки в Мариуполе.