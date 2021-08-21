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Общество ,  
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Три человека погибли при ДТП в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии в результате столкновения двух автомобилей погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД в Instagram.

По данным ведомства, авария произошла на 249,2 км автодороги Майкоп — Зеленчукская. Водитель Kia Rio превысил скорость, после чего потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «УАЗ-Патриот».

«В результате ДТП на месте погибли два человека — водитель Kia Rio и его пассажир. В Зеленчукскую центральную районную больницу были доставлены двое несовершеннолетних из автомашины Kia Rio и трое из «УАЗ-Патриот», — рассказали в МВД. Позднее в больнице умер один из несовершеннолетних детей.

В Новосибирской области в тройном ДТП погибли четыре человека
Общество
Фото:ГИБДД Новосибирской области

Ранее на 1433-м км автодороги Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области столкнулись три автомобиля, в результате чего погибли четыре человека. По данным ГИБДД, грузовой автомобиль Scania столкнулся с попутным легковым автомобилем Toyota Camry, который от удара столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, тот в этот момент стоял перед светофором.

Четверо погибших — мужчины, среди них водитель легкового автомобиля. «Личности и возраст погибших устанавливаются, на месте работают полицейские и спасатели», — добавили в ГИБДД.

Карачаево-Черкесия ДТП столкновение автомобилей МВД
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