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На Украине выявили случаи передаваемой через укусы комаров болезни

Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / ZB / Global Look Press

В Киеве с начала 2021 года выявили три случая опасной болезни — дирофиляриоза, которую распространяют комары через укусы. Об этом сообщает Vesti.ua со ссылкой на Киевский центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава страны.

Так, на месте укуса комара, который переносит круглых гельминтов Dirofilaria, появляется подкожный узел. При этом с момента заражения до появления опухоли может пройти несколько месяцев, иногда несколько лет.

В центре уточнили, что паразит может мигрировать под кожей на расстояние до 30 см, извлечь его можно хирургическим путем. Так, в 2021 году в Киеве извлекли три гельминта длиной 11, 7 и 12 см. В первом случае паразита извлекли из правой кисти, в остальных — из левого глаза.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Для защиты от дирофиляриоза в Минздраве Украины посоветовали ставить противомоскитные сетки на окна и пользоваться защитными средствами от комаров.

Дирофиляриоз вызывается паразитированием нематоды Dirofilaria repens в подкожной клетчатке различных частей тела. По данным Роспотребнадзора, заболевание распространено среди жителей Казахстана, Грузии, Армении, Украины, Белоруссии, России и других стран.

Самой распространенной и видимой формой заболевания является дирофиляриоз глаз. Так, в 50% случаев паразит находится под кожей век, под конъюнктивой и слизистой оболочкой, иногда в глазном яблоке.

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