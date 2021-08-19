На Украине выявили случаи передаваемой через укусы комаров болезни

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В Киеве с начала 2021 года выявили три случая опасной болезни — дирофиляриоза, которую распространяют комары через укусы. Об этом сообщает Vesti.ua со ссылкой на Киевский центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава страны.

Так, на месте укуса комара, который переносит круглых гельминтов Dirofilaria, появляется подкожный узел. При этом с момента заражения до появления опухоли может пройти несколько месяцев, иногда несколько лет.

В центре уточнили, что паразит может мигрировать под кожей на расстояние до 30 см, извлечь его можно хирургическим путем. Так, в 2021 году в Киеве извлекли три гельминта длиной 11, 7 и 12 см. В первом случае паразита извлекли из правой кисти, в остальных — из левого глаза.

Для защиты от дирофиляриоза в Минздраве Украины посоветовали ставить противомоскитные сетки на окна и пользоваться защитными средствами от комаров.