Задержанных в Подмосковье прихожан местной мечети отпустили из полиции

Прихожан мечети в подмосковных Котельниках, которых задержали во время пятничной молитвы, отпустили из отделения полиции без составления протоколов. Об этом сообщила адвокат из комитета «Гражданское содействие» (организация включена в реестр иноагентов) Мария Красова, передает ТАСС.

«Как мне сказал один из правоохранителей, задержание было частью неких проверочных мероприятий, в рамках которых у задержанных взяли ДНК», — сказала Красова. Она подчеркнула, что в момент задержания в мечети находилось около 600 человек.

«Россиян, которые там были, отпустили после проверки паспортов. Иностранных граждан отвезли в отдел, где отпустили после сбора ДНК», — добавила адвокат.

Ранее в Мусульманский центр Котельников пришли полицейские. Красова сообщала, что были задержаны 60 человек. По ее словам, в отделе полиции у мусульман помимо проверки документов берут соскоб со щеки. Адвокат Лидия Аносова говорила, что полиция доставила в ОВД «Люберецкое 600 человек, у всех проверяли документы.