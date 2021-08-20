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Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Ситуация в Белоруссии стабилизировалась, но по-прежнему остается непростой. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур, ее стенограмма опубликована на сайте главы государства.

«Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится», — сказал он. Лукашенко также назвал «врагами» тех, кто сохраняет протестные настроения, указав, что такие люди хотели «перевернуть страну, уничтожить государство» и сделать его граждан «рабами».

Лукашенко считает, что страны Запада пытались устроить в Белоруссии — «ключе ко всему постсоветскому пространству» — государственный переворот, но их попытки провалились.

Это произошло исключительно благодаря силовым структурам, заявил президент. По словам Лукашенко, они помогли не только отстоять независимость и суверенитет Белоруссии, но и защитить те страны, которые когда-то входили в состав Советского Союза. Лукашенко обвинил Запад в организации «террористических атак, ритуальных убийств» и «вооруженного мятежа» при попытках устроить в стране «цветную революцию».

Лукашенко назвал бесполезными попытки запугать его расстрелом
Политика
Александр Лукашенко

Кроме того, на церемонии президент признался, что хочет «несколько лет пожить нормальной жизнью». Он добавил, что никогда не видел такой жизни, но полагает, что его поймут даже руководители небольшого уровня.

В августе прошлого года в Белоруссии прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После оглашения результатов на улицах городов Белоруссии начались массовые протесты, которые не прекращались несколько месяцев.

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9 августа, в годовщину выборов, президент провел «Большой разговор», который длился свыше восьми часов. В дискуссии приняли участие общественные деятели и журналисты. В ходе конференции Лукашенко заявил, что попытки «запугать» его трибуналом бесполезны, а саму Белоруссию не удастся взять «голыми руками».

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