Лукашенко заявил о стабилизации ситуации в Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Ситуация в Белоруссии стабилизировалась, но по-прежнему остается непростой. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград представителям силовых структур, ее стенограмма опубликована на сайте главы государства.

«Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится», — сказал он. Лукашенко также назвал «врагами» тех, кто сохраняет протестные настроения, указав, что такие люди хотели «перевернуть страну, уничтожить государство» и сделать его граждан «рабами».

Лукашенко считает, что страны Запада пытались устроить в Белоруссии — «ключе ко всему постсоветскому пространству» — государственный переворот, но их попытки провалились.

Это произошло исключительно благодаря силовым структурам, заявил президент. По словам Лукашенко, они помогли не только отстоять независимость и суверенитет Белоруссии, но и защитить те страны, которые когда-то входили в состав Советского Союза. Лукашенко обвинил Запад в организации «террористических атак, ритуальных убийств» и «вооруженного мятежа» при попытках устроить в стране «цветную революцию».