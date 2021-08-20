Путин счел контрпродуктивным навязывание извне ценностей Афганистану

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В Афганистане необходимо прекратить «безответственную политику» по навязыванию сторонних ценностей и форм правления. Об этом президент России Владимир Путин заявил по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент РБК.

«Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы», — подчеркнул он.

Путин подчеркнул, что Москва видит, насколько контрпродуктивно навязывание Афганистану чуждые стране формы правления.

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