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Пропавшую под Смоленском полуторагодовалую девочку нашли живой

Фото: pso_salvare / VK
Фото: pso_salvare / VK

Полуторагодовалую девочку, которая пропала 17 августа в Смоленской области, нашли живой. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления Следственного комитета (СК).

Ребенка, по данным ведомства, нашли в лесу, примерно в 4 км от дома. «Девочка находилась в сознании и сама отозвалась на голос», — рассказали следователи, заметив, что на ее теле были обнаружены следы от укусов насекомых. Дополнительных подробностей о состоянии ребенка в СК не привели, заметив только, что сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Поиски пропавшей в Смоленской области девочки, которой недавно исполнился год и 10 месяцев, продолжались четверо суток. Из-за пропажи ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Это дело СК, судя по его сообщению, продолжит расследовать и после обнаружения девочки.

По версии следствия, из дома в Шелуковом урочище Смоленской области девочка ушла утром 17 августа и не вернулась.

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Поисками ребенка, по данным местного издания SmolDaily, помимо следователей занимались военнослужащие и полицейские, а также добровольцы поисково-спасательного отряда. На месте был организован координационный штаб, руководил операцией глава смоленского СК Анатолий Уханов.

Накануне, 19 августа, в Тюмени нашли тело пропавшей в июне восьмилетней девочки. Эту информацию подтвердил СК по Тюменской области. По данным издания 72.ru, тело ребенка было расчленено, его нашли в 2 км от дома.

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