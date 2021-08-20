Пропавшую под Смоленском полуторагодовалую девочку нашли живой

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Полуторагодовалую девочку, которая пропала 17 августа в Смоленской области, нашли живой. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления Следственного комитета (СК).

Ребенка, по данным ведомства, нашли в лесу, примерно в 4 км от дома. «Девочка находилась в сознании и сама отозвалась на голос», — рассказали следователи, заметив, что на ее теле были обнаружены следы от укусов насекомых. Дополнительных подробностей о состоянии ребенка в СК не привели, заметив только, что сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Поиски пропавшей в Смоленской области девочки, которой недавно исполнился год и 10 месяцев, продолжались четверо суток. Из-за пропажи ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). Это дело СК, судя по его сообщению, продолжит расследовать и после обнаружения девочки.

По версии следствия, из дома в Шелуковом урочище Смоленской области девочка ушла утром 17 августа и не вернулась.