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Кличко вызвали на заседание СНБО после сообщений о возможном отстранении

Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: Даниил Шамкин / Global Look Press)

Офис президента Украины Владимира Зеленского пригласил мэра Киева Виталия Кличко на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом Кличко написал в Telegram.

По словам мэра, ему позвонили за 2,5 часа до начала заседания. «К сожалению, физически не смогу присутствовать», — добавил мэр Киева, пояснив, что уже уехал в Черниговскую область — в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины.

Ранее Obozrevatel со ссылкой на источники в партии «Слуга народа» писал, что на заседании СНБО 20 августа могут рассмотреть вопрос об отстранении Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По словам источников, правоохранительным органам якобы поручили найти дискредитирующую Кличко информацию и объявить ему подозрение, чтобы впоследствии снять с поста.

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В мае Кличко говорил, что между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским есть конфликт и периодически в их отношениях возникают обострения.

Кличко занимает пост главы Киева с 2014 года.

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