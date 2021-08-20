В Москве задержали чернокожего мужчину с ножом

Фото: Никита Попов / РБК

В районе Выхино-Жулебино в Москве полицейские задержали мужчину, который «неадекватно себя вел и угрожал прохожим ножом», сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент, по данным ведомства, произошел днем 20 августа в районе Самаркандского бульвара на юго-востоке Москвы.

Мужчина не реагировал на требования полицейских и начал угрожать им ножом, уточнили в МВД, заметив, что сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие. «Злоумышленник получил ранения и был задержан», — добавили в министерстве.

Кроме того, мужчине, по данным ведомства, оказали первую медицинскую помощь и доставили его в больницу.

Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах полицейские держат чернокожего мужчину под прицелом, требуя от него «бросить нож на землю». Тот на это не реагирует, а затем начинает снимать с себя одежду и демонстрирует оружие сотрудникам МВД. После этого мужчина с ножом бросается в сторону. В этот момент на видео раздается несколько звуков, похожих на выстрелы. Мужчина вскрикивает, падает на землю, но затем встает и со словами «Я не хочу умирать» продолжает раздеваться. Полицейские советуют ему «бросить нож, и тогда он останется жив».