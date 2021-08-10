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В больнице Петербурга пациент ранил ножом двух пожилых мужчин

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Санкт-Петербурге в нейрохирургическом отделении одной из городских больниц пациент напал на двух пожилых мужчин с ножом, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

«Находящийся на лечении 50-летний гражданин во время внезапно возникшего конфликта нанес ножевые ранения потерпевшим, после чего был задержан сотрудниками больницы», — сказано в сообщении.

Нападение произошло около десяти вечера, возраст пострадавших — 70 лет и 72 года. Сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести с резаными ранами разных частей тела, уточнили в ведомстве. В МВД проверяют обстоятельства произошедшего.

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Инцидент произошел 8 августа в городской больнице № 26 на улице Костюшко, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на региональное управление МВД. У одного пострадавшего резаное ранение затылочной области и поверхностное ранение теменной области. У второго — колото-резаное ранение брюшной полости.

Издание 78.ru сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что самого нападавшего поместили в реанимацию.

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