Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 74,36 (+0,21) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 86,86 (+0,25) Инвестиции, 13:10
Почему новой «ГАЗели NN» не нужен пропуск в центр города РБК и ГАЗ, 13:22 В Керчи четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой Общество, 13:17 Прогнозируем ситуацию на рынке топлива: как не потерять деньги на бирже Pro, 13:16 Навальный предложил план по борьбе с коррупцией Политика, 13:14 Власти решили пустить в Россию всех иностранных студентов Общество, 13:09 На сколько часов перерабатывают врачи в прививочную кампанию. Инфографика Общество, 13:01 Искусство сна: ретроспектива и загадки магического реализма РБК и Okko, 12:59 Акции китайских техногигантов упали после принятия закона о защите данных Инвестиции, 12:58 Захватившего заложников в банке в Тюмени признали нуждающимся в лечении Общество, 12:53 Международная федерация отказалась дать протоколы по судейству Авериных Спорт, 12:53 Китайские акции столкнулись с новой волной распродаж Инвестиции, 12:48 Экс-глава РФС оценил связь лимита на легионеров и провала клубов в Европе Спорт, 12:40 РФПИ сообщил об успешных испытаниях коктейля «Спутник V» и AstraZeneсa Общество, 12:38 Майк Тайсон выставил на продажу коллекцию NFT Крипто, 12:38
Общество ,  
0 

В Керчи четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой

Фото:МВД России Фото:МВД России Фото:МВД России Фото:МВД России

В ДТП в Керчи с участием автомобиля скорой помощи пострадали четыре человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Авария произошла около 8:00, в ней участвовали легковой Volkswagen и машина скорой. По информации ведомства, спецавтомобиль двигался с включенными спецсигналами, однако на перекрестке улиц Пошивальникова и Генерала Петрова произошло столкновение, в результате чего автомобиль СМП перевернулся.

«Предварительно, в результате ДТП четыре человека пострадали (все в спецавтомобиле)», — сказано в сообщении.

Как уточнили «РИА Новости» в минздраве республики, в результате ДТП пострадали два медицинских работника, пациент и сопровождающее лицо, все они получили травмы средней степени тяжести, госпитализированы в Керченскую больницу № 1 им. Н.И. Пирогова.

В Москве три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Общество
Фото:DtOperativno / Telegram

18 августа в результате столкновения с «КамАЗом» в Уфимском районе Башкирии погибли фельдшер и водитель скорой помощи. По данным республиканского управления ГИБДД, авария произошла на 1484-м км трассы М-5 («Урал»), автомобиль скорой помощи столкнулся с грузовиком, который остановился для замены колеса.

Читайте на РБК Pro
«Вы тупые?!»: как дерзкий маркетинг помог шведской Oatly покорить мир Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список
Крым ДТП Скорая помощь новости Керчь
Материалы по теме
В Нижегородской области в ДТП со скорой погибли два человека
Общество
В Петербурге машина скорой помощи с пациентом завалилась на бок
Общество
Фельдшер и водитель скорой погибли в ДТП с «КамАЗом» под Уфой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter