В Керчи четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой

В ДТП в Керчи с участием автомобиля скорой помощи пострадали четыре человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Авария произошла около 8:00, в ней участвовали легковой Volkswagen и машина скорой. По информации ведомства, спецавтомобиль двигался с включенными спецсигналами, однако на перекрестке улиц Пошивальникова и Генерала Петрова произошло столкновение, в результате чего автомобиль СМП перевернулся.

«Предварительно, в результате ДТП четыре человека пострадали (все в спецавтомобиле)», — сказано в сообщении.

Как уточнили «РИА Новости» в минздраве республики, в результате ДТП пострадали два медицинских работника, пациент и сопровождающее лицо, все они получили травмы средней степени тяжести, госпитализированы в Керченскую больницу № 1 им. Н.И. Пирогова.