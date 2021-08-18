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Фельдшер и водитель «скорой» погибли в ДТП с «КамАЗом» под Уфой

В результате автоаварии в Уфимском районе Башкирии погибли фельдшер и водитель скорой помощи. Об этом сообщили в республиканском УГИБДД, передает «Интерфакс».

По предварительным данным, в среду утром на 1484-м километре трассы М-5 («Урал») в Уфимском районе автомобиль скорой помощи столкнулся с «КамАЗом», который остановился для замены колеса, говорится в сообщении.

«В результате аварии водитель и его пассажир, фельдшер, скончались до прибытия скорой помощи», — добавили в ведомстве.

В Москве три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Общество
Фото:DtOperativno / Telegram

В начале июля пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы в Москве столкнулись внедорожник и машина скорой медицинской помощи, в результате столкновения машина скорой помощи опрокинулась. «По предварительным данным, три человека пострадали, все трое находились в машине медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины этого ДТП», — говорили в полиции.

В департаменте транспорта при этом уточнили, что всего в ДТП попали четыре машины. «Движение перекрыто по дублеру Щелковского шоссе», — говорилось в сообщении.

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