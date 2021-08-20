Захватившего заложников в банке в Тюмени признали нуждающимся в лечении

Отделение Сбербанка, в котором мужчина захватил в заложники несколько человек, Тюмень, 7 июля 2021 г. (Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости)

Судебно-психиатрическая экспертиза признала нуждающимся в лечении мужчину, который захватил заложников в банке Тюмени в июле. Об этом говорится на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) по Тюменской области.

«Следственными органами в ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении», — сказано в сообщении.

Он не руководил своими действиями, не осознавал их характер и опасность, когда совершал преступление, считают следователи.

7 июля мужчина зашел в отделение Сбербанка, расположенное на Червишевском тракте, и сообщил, что у него с собой бомба. Источники Telegram-канала Baza и «Интерфакса» сообщали, что он передал записку с требованием выдать ему 15 млн руб. Издание 72.ru называло сумму в 13 млн руб. Жителей дома, в котором располагался банк, эвакуировали.