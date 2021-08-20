Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 74,15 (+0,69) Инвестиции, 19 авг, 14:09
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 86,62 (+0,49) Инвестиции, 19 авг, 14:09
Вместо людей — посылки: как грузовая авиация сменяет пассажирскую Индустрия 4.0, 11:50 Минюст обяжет иноагентов отчитываться об участниках их мероприятий Политика, 11:44 Почему арендаторам офисов в России стало не хватать площадей Pro, 11:43 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 11:42 В аэропорту Южно-Сахалинска объяснили, почему сняли с рейса 118 человек Общество, 11:41 Разработка вакцины от «дельты». Самое актуальное о пандемии на 20 августа Общество, 11:39 В России за сутки выявили менее 21 тыс. новых случаев COVID-19 Общество, 11:38 Криптобиржа Binance ввела обязательную проверку личности пользователей Крипто, 11:36 ASUS представил специальную версию ноутбука Zephyrus Пресс-релиз, 11:35 Кулеба назвал Украину странной и ни к чему не готовой страной Политика, 11:30 Глава МИД Украины счел Крымский мост неразрешимой проблемой Политика, 11:22 Кроссовер Geely Atlas Pro получит новую версию в стиле Lexus и Lada Авто, 11:18 Росстат подсчитал, сколько стоит собрать первоклассника в школу Общество, 11:18 Мужчина с гранатами ворвался в офис букмекеров в Армении Общество, 11:18
Общество ,  
0 

В аэропорту Южно-Сахалинска объяснили, почему сняли с рейса 118 человек

Международный аэропорт Южно-Сахалинск
Международный аэропорт Южно-Сахалинск (Фото: airportus.sakh / Facebook)

Часть пассажиров самолета, который должен был лететь из Южно-Сахалинска в Москву, сняли с борта перед вылетом по техническим причинам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.

Ранее «РИА Новости сообщили», что более 118 пассажиров сняли с рейса «Аэрофлота» в аэропорту Южно-Сахалинска. В справочной аэропорта уточнили агентству, что часть из снятых с рейса людей отправят в столицу позднее.

В пресс-службе авиакомпании РБК сообщили, что рейс выполняла дочерняя компания «Аэрофлота» — «Россия». РБК направил запрос в авиакомпанию «Россия».

«Победа» раскритиковала идею пускать на борт только привитых пассажиров
Бизнес
Андрей Калмыков

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко позднее сообщил в Telegram, что часть снятых с рейса пассажиров уже отпради в Москву. По его словам, в столицу вылетели 82 человека, еще 15 пассажиров сдали билеты, а три человека улетели через Хабаровск.

Еще 18 человек улетят в Москву завтра, уточнил губернатор. Он добавил, что 10 из них разместили в гостинице и обеспечили питанием. Другие 8 человек, которые оказались местными жителями отказались останавливаться в гостинице и разъехались по домам.

Читайте на РБК Pro
«Вы тупые?!»: как дерзкий маркетинг помог шведской Oatly покорить мир Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список
неисправность самолета Аэрофлот Сахалин перевозка пассажиров новости
Материалы по теме
«Аэрофлот» вернет или перебронирует билеты пассажиров в Бангкок
Бизнес
«Победа» раскритиковала идею пускать на борт только привитых пассажиров
Бизнес
Самолет из Сахалина вернулся в аэропорт из-за самочувствия пассажира
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter