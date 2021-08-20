В аэропорту Южно-Сахалинска объяснили, почему сняли с рейса 118 человек

Международный аэропорт Южно-Сахалинск (Фото: airportus.sakh / Facebook)

Часть пассажиров самолета, который должен был лететь из Южно-Сахалинска в Москву, сняли с борта перед вылетом по техническим причинам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.

Ранее «РИА Новости сообщили», что более 118 пассажиров сняли с рейса «Аэрофлота» в аэропорту Южно-Сахалинска. В справочной аэропорта уточнили агентству, что часть из снятых с рейса людей отправят в столицу позднее.

В пресс-службе авиакомпании РБК сообщили, что рейс выполняла дочерняя компания «Аэрофлота» — «Россия». РБК направил запрос в авиакомпанию «Россия».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко позднее сообщил в Telegram, что часть снятых с рейса пассажиров уже отпради в Москву. По его словам, в столицу вылетели 82 человека, еще 15 пассажиров сдали билеты, а три человека улетели через Хабаровск.