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«Победа» раскритиковала идею пускать на борт только привитых пассажиров

Глава «Победы» Андрей Калмыков считает сомнительной идею пускать на борт только вакцинированных пассажиров. Только на интеграцию систем бронирования билетов авиакомпаний с «Госуслугами» может уйти минимум полгода, говорит он
«Аэрофлот» AFLT ₽66,76 -0,06% Купить
Андрей Калмыков
Андрей Калмыков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В середине июня вице-премьер Голикова поручила проработать вопрос онлайн-покупки билетов при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 с портала госуслуг, а Минтранс потребовал от авиакомпаний обеспечить авторизацию пассажирам по таким сертификатам.

Но только на интеграцию систем бронирования билетов авиакомпаний с «Госуслугами» и базой сертификатов о вакцинировании может уйти минимум полгода, заявил в интервью РБК гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков.

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Андрей Калмыков

Сейчас в России вакцинированы лишь около 20% населения — 5 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что привиты 38,9 млн россиян. «Остальные будут на автобусе ездить? Заходить в метро тоже можно будет только вакцинированным?» — удивляется Калмыков. По его словам, плотность людей в вагоне метро гораздо выше, чем в самолете. «Причем наши воздушные суда оснащены HEPA-фильтрами (воздушные фильтры высокой эффективности. — РБК), в метро вообще не слышали таких слов», — добавил он.

В самой «Победе» по-разному относятся к вакцинации от коронавируса, признает гендиректор. «Но мы придумали свою систему поощрений для тех, кто вакцинируется. Я лично вакцинировался одним из первых в компании, многие наши руководители поступили так же», — говорит он.

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Андрей Калмыков

Внутри компании проводится информирование сотрудников, им рассказывают об опыте вакцинированных. «Победа» также ввела премию — 5 тыс. руб. за вакцинацию. «Казалось бы, мелочь, но многим такой бонус пришелся по душе, — отмечает Калмыков. — Делаем все, что можем, чтобы вся наша команда приняла решение о вакцинации, но никакого принуждения у нас нет, только система поощрений и информирование».

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Глава лоукостера утверждает, что несмотря на продолжающуюся пандемию, в компании не увеличилась доля персонала на больничном. «Доля больничных у нас и так была очень маленькая. Наши бортпроводники в принципе люди здоровые, они ВЛЭК (врачебная летно-экспертная комиссия. — РБК) проходят, за собой следят», — заключает он.

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Артём Кореняко Артём Кореняко
«Победа» вакцинация от COVID-19 Татьяна Голикова Минтранс
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