«Победа» раскритиковала идею пускать на борт только привитых пассажиров

Глава «Победы» Андрей Калмыков считает сомнительной идею пускать на борт только вакцинированных пассажиров. Только на интеграцию систем бронирования билетов авиакомпаний с «Госуслугами» может уйти минимум полгода, говорит он

Андрей Калмыков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В середине июня вице-премьер Голикова поручила проработать вопрос онлайн-покупки билетов при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 с портала госуслуг, а Минтранс потребовал от авиакомпаний обеспечить авторизацию пассажирам по таким сертификатам.

Но только на интеграцию систем бронирования билетов авиакомпаний с «Госуслугами» и базой сертификатов о вакцинировании может уйти минимум полгода, заявил в интервью РБК гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков.

Сейчас в России вакцинированы лишь около 20% населения — 5 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что привиты 38,9 млн россиян. «Остальные будут на автобусе ездить? Заходить в метро тоже можно будет только вакцинированным?» — удивляется Калмыков. По его словам, плотность людей в вагоне метро гораздо выше, чем в самолете. «Причем наши воздушные суда оснащены HEPA-фильтрами (воздушные фильтры высокой эффективности. — РБК), в метро вообще не слышали таких слов», — добавил он.

В самой «Победе» по-разному относятся к вакцинации от коронавируса, признает гендиректор. «Но мы придумали свою систему поощрений для тех, кто вакцинируется. Я лично вакцинировался одним из первых в компании, многие наши руководители поступили так же», — говорит он.