Росстат подсчитал, сколько стоит собрать первоклассника в школу

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За год стоимость «набора первоклассника», который оценивает Росстат, выросла меньше, чем на уровень инфляции: подготовка девочки к школе в этом году обойдется на 3,9% дороже, чем в прошлом, мальчика — на 4,1%. Результаты исследования опубликованы на сайте статистического ведомства. В июле этого года инфляция в стране составила 6,46% в годовом выражении.

Однако в абсолютном выражении девочек собрать в школу стоит дороже, чем мальчиков: 24,1 тыс. руб. за товары для первоклассницы против 19,6 тыс. руб. за товары для первоклассника. В стоимость набора Росстат включает одежду, спортивную форму, канцелярские товары и рюкзак, причем предметов одежды для девочек больше, чем у мальчиков. Цена рассчитывается по итогам июля в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

У девочек стандартный набор одежды состоит из двух юбок, трех блузок и двух футболок, двух платьев, джемпера, а также спортивного костюма, гольф и носков. В него также входят кроссовки, зимние ботинки и летние туфли. В набор школьной одежды для мальчика входят три рубашки, две пары брюк, один спортивный костюм, две футболки и джемпер, а также гольфы и носки. Комплект обуви состоит из кроссовок, летних туфлей и теплых ботинок.

По сравнению с прошлым годом стоимость необходимых предметов для первоклассницы выросла в среднем на 900 руб. (весь набор стоил 23,2 тыс. руб.), для первоклассника — на 800 руб. (18,8 тыс. руб.).