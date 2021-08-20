ВЭБ выделит на газохимический проект в Усть-Луге ₽445 млрд

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Наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование газохимического проекта в Усть-Луге еще на 445 млрд руб. Об этом сообщила РБК пресс-служба ВЭБа.



«Наблюдательный совет одобрил новые сделки в рамках участия ВЭБ.РФ в инвестиционном проекте «Комплекс по переработке этансодержащего газа в порту Усть-Луге» в размере 445 млрд руб. Общий лимит одобренного финансирования со стороны ВЭБ.РФ составляет 745 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Проект в Усть-Луге предусматривает создание крупнейшего в мире интегрированного комплекса по переработке многокомпонентного природного газа в составе газоперерабатывающего завода и завода по сжижению природного газа, а также газохимического комплекса по переработке многокомпонентного природного газа.

В августе 2019 года набсовет ВЭБа одобрил первый кредит в 111 млрд руб. в рамках данного проекта. Помимо ВЭБа в финансировании кластера примут участие также ВТБ и Газпромбанк, говорил замминистра экономического развития Андрей Иванов.

Общая потребность в финансировании проекта, включающего мощности по переработке 45 млрд куб. м газа и производству 13 млн т сжиженного природного газа в год (СПГ) и до 3 млн т различных марок полиэтилена, согласно подготовленной для ВЭБа презентации проекта, оценивалась в 2,388 трлн руб. Предполагаемые сроки введения первой очереди комплекса — в 2024 году, второй — в 2025 году.