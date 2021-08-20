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Конфликт в Афганистане ,  
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Координатор ООН сообщил о просьбе талибов остаться в Афганистане

Здание миссии ООН в Кабуле
Здание миссии ООН в Кабуле (Фото: news.un.org)

Захватившие власть в Афганистане члены запрещенной в России террористической группировки «Талибан» попросили сотрудников ООН остаться в стране. Об этом координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров сообщил «РИА Новости».

С талибами ООН, по его словам, взаимодействует уже на протяжении 18 лет. «Мы с ними работали все это время постоянно. И у нас есть установленные взаимоотношения по реализации гуманитарной деятельности», — пояснил Алакбаров.

Придя к власти, талибы, по его словам, выразили поддержку сотрудникам ООН и попросили их «продолжать оставаться здесь и оказывать [жителям Афганистана] гуманитарную помощь».

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При этом каких-либо новых договоренностей с «Талибаном» ООН не заключала, заметил Алакбаров. Но в будущем, заверил он, «какие-то уточнения» в их взаимодействии обязательно произойдут. «В первую очередь — это вопрос предоставления доступа женщинам, которые работают в гуманитарных условиях, к их месту работы», — добавил координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане.

Ситуация в Афганистане обострилась в последние несколько недель. После того, как американские власти объявили об окончательном уходе своих войск из страны, территории республики начали захватывать талибы. К 14 августа под их контролем находились 90% Афганистана, 15 августа «Талибан» занял столицу республики — Кабул.

После этого президент республики Ашраф Гани бежал из страны. Вслед за ним Афганистан попытались покинуть сотни местных жителей: они штурмовали аэропорт Кабула. В давке погибли 12 человек.

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