В Гренландии прошел самый сильный с 1950 года ливень

Фото: DanitaDelimont.com / Global Look Press

На территории Гренландии прошел самый сильный ливень, начиная с 1950 года, сообщает Национальный центр данных по исследованию снега и льда (США).

В основном дожди пришлись на юг и запад острова. Всего за трое суток в Гренландии выпало 7 млрд т осадков.

В центре уточнили, что наряду с теплой погодой дожди привели к сильному таянию льда и, как следствие, большому стоку воды в океан.

«На большей части ледникового покрова талая вода (или осадки в верховьях ледникового покрова) просачивается в оставшийся снег и повторно замерзают», — говорится в сообщении.