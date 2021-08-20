Общество , 20 авг, 07:57
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В Гренландии прошел самый сильный с 1950 года ливень
На территории Гренландии прошел самый сильный ливень, начиная с 1950 года, сообщает Национальный центр данных по исследованию снега и льда (США).
В основном дожди пришлись на юг и запад острова. Всего за трое суток в Гренландии выпало 7 млрд т осадков.
В центре уточнили, что наряду с теплой погодой дожди привели к сильному таянию льда и, как следствие, большому стоку воды в океан.
«На большей части ледникового покрова талая вода (или осадки в верховьях ледникового покрова) просачивается в оставшийся снег и повторно замерзают», — говорится в сообщении.