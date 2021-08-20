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В Гренландии прошел самый сильный с 1950 года ливень

Фото: DanitaDelimont.com / Global Look Press
Фото: DanitaDelimont.com / Global Look Press

На территории Гренландии прошел самый сильный ливень, начиная с 1950 года, сообщает Национальный центр данных по исследованию снега и льда (США).

В основном дожди пришлись на юг и запад острова. Всего за трое суток в Гренландии выпало 7 млрд т осадков.

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Фото:Marco Secchi / Getty Images

В центре уточнили, что наряду с теплой погодой дожди привели к сильному таянию льда и, как следствие, большому стоку воды в океан.

«На большей части ледникового покрова талая вода (или осадки в верховьях ледникового покрова) просачивается в оставшийся снег и повторно замерзают», — говорится в сообщении.

Там добавили, что ранее, 15 августа, потеря ледниковой массы на поверхности земли в Гренландии была в семь раз выше среднего значения для середины августа.

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