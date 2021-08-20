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В Гидрометцентре спрогнозировали июльскую погоду в Москве до конца недели

В Москве до 22 августа будет держатся температура, которая характерна для июля, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«В пятницу погода просто замечательная — 25-27 градусов, без осадков, правда, облачно. В выходные дни температуры дневные будут в диапазоне 21-24 градуса. Это еще настоящая летняя погода. Температура выше нормы, и такая погода характерна больше для середины июля», — сказал Вильфанд.

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Фото:Pexels

Он добавил, что 23 августа температура в Москве снизится до 20 градусов, что «и является характерным для этого периода».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что со следующей недели Москва может оказаться в «мешке полярного воздуха». По его словам, в атмосфере региона будет формироваться северный поток. Из-за этого температура может упасть «на 3 градуса ниже многолетней нормы».

Текующую неделю Тишковец назвал последней в периоде метеорологического лета в Центральной России. При этом синоптик отметил, что летние месяцы были теплее, чем в предыдущие годы — средняя температура сейчас на 2,6 градусов выше климатической нормы.

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