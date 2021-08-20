Среди курильщиков оказалось больше противников вакцинации от коронавируса

Кроме того, среди привитых от коронавируса не курящих больше, чем тех, кто курит, — 52 против 44%. Cреди тех, кто еще не вакцинировался, но планирует это сделать, курильщиков больше — 21 против 17%.

В то же время среди тех, кто пьет, и тех, кто не употребляет алкоголь, доля привитых от COVID-19 одинаковая — по 50%. Те, кто не имеет вредных привычек, вакцинированы чаще, чем употребляющие алкоголь и курящие — 50 против 41%.

Ранее центр социального проектирования «Платформа» и компания Online Market Intelligence провели исследование, по итогам которого выяснили, что 40% россиян сомневаются в необходимости прививаться, либо уже решили, что не будут делать прививку.

Основная причина отказа — страх перед долгосрочными последствиями для здоровья. Таких среди противников вакцинации от COVID-19 40%. Кроме того, 17% не желающих вакцинироваться сказали, что уже переболели, и у них есть антитела. Еще 14% не доверяют российским вакцинам. При этом принципиальных антипрививочников лишь 11%.