Общественники предупредили о нехватке ВИЧ-лекарств для больных

В 2021 году было закуплено меньше курсов терапии для больных ВИЧ, чем в прошлом году, сообщают в пациентской организации. Не хватает 111 тыс. курсов, однако выделенные на это бюджетные деньги уже израсходованы

Закупленных Минздравом в первом полугодии годовых курсов терапии для больных с ВИЧ может хватить лишь для 77% тех, кто в них нуждается, предупредили в объединении Коалиция по готовности к лечению, пишет «Коммерсантъ». Пациентская организация считает, что терапию могут недополучить 66,4 тыс. больных.

Там опасаются, что перебои с лекарствами могут начаться уже осенью. По данным коалиции, не хватает 111 тыс. годовых курсов. На их закупку нужно около 5,9 млрд руб., однако деньги, заложенные в бюджете на эти цели, уже израсходованы.

Всего за первые шесть месяцев 2021 года Минздрав закупил от 300 до 350 тыс. годовых курсов, сообщает газета на основе собственных подсчетов. Это меньше, чем в прошлом году, когда было закуплено около 450 — 500 тыс. курсов. Данные подтвердили в коалиции: по их информации, в первом полугодии 2020 года было закуплено 433,8 тыс. курсов, 2021 года — 367,2 тыс.

Объединение обратилось по этому поводу в правительство и Минздрав.