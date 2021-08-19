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Общественники предупредили о нехватке ВИЧ-лекарств для больных

В 2021 году было закуплено меньше курсов терапии для больных ВИЧ, чем в прошлом году, сообщают в пациентской организации. Не хватает 111 тыс. курсов, однако выделенные на это бюджетные деньги уже израсходованы

Закупленных Минздравом в первом полугодии годовых курсов терапии для больных с ВИЧ может хватить лишь для 77% тех, кто в них нуждается, предупредили в объединении Коалиция по готовности к лечению, пишет «Коммерсантъ». Пациентская организация считает, что терапию могут недополучить 66,4 тыс. больных.

Там опасаются, что перебои с лекарствами могут начаться уже осенью. По данным коалиции, не хватает 111 тыс. годовых курсов. На их закупку нужно около 5,9 млрд руб., однако деньги, заложенные в бюджете на эти цели, уже израсходованы.

Всего за первые шесть месяцев 2021 года Минздрав закупил от 300 до 350 тыс. годовых курсов, сообщает газета на основе собственных подсчетов. Это меньше, чем в прошлом году, когда было закуплено около 450 — 500 тыс. курсов. Данные подтвердили в коалиции: по их информации, в первом полугодии 2020 года было закуплено 433,8 тыс. курсов, 2021 года — 367,2 тыс.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Объединение обратилось по этому поводу в правительство и Минздрав.

При этом расходы на приобретение лекарств в этом году выросли, уточняет «Коммерсантъ», приводя данные Headway Company. Рост составил 10%, было потрачено 25,9 млрд руб. Основная статья расходов — иностранные оригинальные препараты, которые не имеют российских дженериков, пишет газета. К таким лекарствам относятся тивикай (GlaxoSmithKline), исентресс (MSD), биктарви, генвоя, эвиплера, интеленс (Gilead и Johnson & Johnson). В целом расходы на госзакупки иностранных препаратов выросли на 45%, отмечает издание.

В 2020 году терапию получали 74% пациентов, состоящих на диспансерном учете (557,5 тыс. человек), ссылается газета на данные Роспотребнадзора. За первое полугодие 2021 года лечение получили 80% инфицированных ВИЧ. К 30 июня на диспансерном учете по ВИЧ состояли 768,7 тыс. человек.

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О нехватке годовых курсов в 2020 году в Коалиции по готовности к лечению сообщали в мае. По их данным, тогда было закуплено 505,1 тыс. курсов, что покрывало около 45,7% от всех зарегистрированных больных с ВИЧ и 64% от общего числа состоявших на диспансерном учете.

При этом в Центре по охвату терапией утверждали, что терапию получали 604,9 тыс. пациентов, или 53,2% от числа всех ВИЧ-положительных и 76,7% от числа состоящих на учете. В коалиции объясняли разницу в данных тем, что их подсчеты, проведенные на основе анализа сайта госзакупок, не учитывают случаи, когда пациенты прерывают лечение.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
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