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Сыгравший мастера мечей в фильме «Убить Билла» актер умер от COVID-19

Сонни Тиба
Сонни Тиба (Фото: Кадр из фильма «Убить Билла»)

Японский актер Синъити Тиба, известный по роли мастера мечей Хаттори Ханзо в фильме «Убить Билла», умер от коронавируса в возрасте 82 лет. Об этом сообщило издание Oricon News.

«19 августа в 17:26 (11:26 мск) актер Синъити Тиба в возрасте 82 лет скончался в больнице Кимицу префектуры Тиба от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией», — сказано в сообщении.

Издание уточнило, что актер был госпитализирован 8 августа и находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Синъити Тиба родился в городе Фукуока в 1939 году. Первую популярность он приобрел после фильмов «Охотник за ключами» и «Воины теней Хаттори Ханзо». Также снимался в фильмах «Битва без чести и смерти в Хиросиме», «Заговор клана Ягю», «Уличный боец», «Тройной форсаж: Токийский дрифт» и др.

В фильме Квентина Тарантино «Убить Билла» (2003) он сыграл хозяина чайной и мастера по изготовлению мечей — самурая Хаттори Хандзо. За всю карьеру Тиба снялся более чем в 120 фильмах.

В 2004 году актер основал школу начинающих каскадеров и актеров фильмов о боевых искусствах — «Японский боевой клуб».

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