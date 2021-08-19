МТС выделит вышки и облачные сервисы в отдельные компании

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30 сентября акционеры МТС на внеочередном собрании рассмотрят вопрос выделения башенных и цифровых активов в отдельные юридические лица, контролируемые компанией. Об этом сообщил президент МТС Вячеслав Николаев во время конференц-звонка с аналитиками в четверг 19 августа.

Цифровые активы планируется выделить в «МТС ВЕБ Сервисы» (МВС, по аналогии с Amazon Web Services), регистрация которой состоялась в августе этого года. В нее должны войти подразделения облачной и сетевой инфраструктуры, а также дата-центры. Предполагается, что МВС получит радиоподсистемы, транспортно-коммутационную сеть, здания, транспортные средства, ИТ-оборудование, облачные сервисы, ресурсы сети фиксированной связи. В этой компании будут работать 9,5 тыс. сотрудников.

«За последние несколько месяцев наша управленческая команда провела полный аудит компании. Мы тщательно изучили все направления нашей деятельности и внимательно проанализировали, как рынки оценивают подобные активы. В результате мы пришли к выводу, что многие из наших направлений, по нашему мнению, недооценены рынком», — отметил Николаев. Для решения этой проблемы, по его словам, необходимо улучшить управление компанией и сделать ее понятной для инвесторов. «С позиции организационной структуры такие направления, как финтех, медиа и розница, уже имеют четкий контур. При этом наши инфраструктурные активы пока полностью находятся в контуре МТС», — пояснил Николаев.

Выделение активов в отдельные компании позволит делегировать полномочия по принятию решений, повысить ответственность руководства и в долгосрочной перспективе может существенно повлиять на акционерную стоимость компании, считает президент МТС. «Мы уже видим, что отдельные бизнес-единицы растут и достигают масштаба, достаточного для самостоятельного выхода на рынки капитала. На данный момент направление финтеха выглядит наиболее перспективным с этой точки зрения, учитывая бизнес-модель МТС-банка и темпов его роста», — указал он. Как говорил в интервью РБК основной владелец АФК «Система» (контролирует МТС) Владимир Евтушенков, корпорация обсуждает идею провести IPO МТС-банка в 2022 году.

В конце прошлого года «Ростелеком» продал ВТБ 44,8% своей «дочки» «Ростелеком — Центры обработки данных» за 35 млрд руб., тогда же было объявлено о планах провести IPO этой компании в течение трех лет. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в интервью РБК прогнозировал, что эффект от вывода «дочек» на биржу будет позитивным. «Такие компании могут торговаться с другими мультипликаторами, чем у «Ростелекома», гораздо более высокими. «Ростелеком» сейчас торгуется с мультипликатором 4,5 к OIBDA, «Ростелеком-ЦОД» пока оценивается на уровне 7,5–8, а у Amazon (среди активов — облачный провайдер. — РБК) это выше 20», — указывал Осеевский. Он отмечал, что расхождение между мультипликаторами традиционных компаний и подобных «Ростелеком-ЦОД» будет всегда.

В отношении компании, в которую планируется выделить башенную инфраструктуру, Николаев сообщил, что оператор будет действовать в отношении этих активов, исходя из складывающейся на рынке ситуации. «МегаФон» осенью 2015 года учредил «Первую башенную компанию» (ПБК). В начале августа этого года Forbes со ссылкой на источники писал, что ПБК вместе с башенной компанией «Вертикаль» ведут переговоры о выходе на американскую биржу через SPAC-компанию Ивана Таврина Kismet Acquisition Two.

В 2016 году в отдельную структуру — «Национальную башенную компанию» (НБК) — свои вышки выделил и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Оператор несколько лет вел переговоры о ее продаже, но они завершились ничем. В середине июля появилась информация, что «ВымпелКом» возобновил переговоры о продаже НБК. Среди претендентов — «Русские башни», «Вертикаль» и «Сервис-Телеком».