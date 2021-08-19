МТС вернулась к двузначным темпам роста выручки

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По итогам второго квартала выручка МТС выросла на 10,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 128,6 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении МТС.

Более половины роста обеспечили нетелекоммуникационные активы компании. При этом выручка от услуг мобильной связи выросла на 5,3%, до 85,5 млрд руб., от услуг фиксированной связи — на 3,9%, до 16,4 млрд руб.

В последний раз МТС показывала двузначные темпы роста выручки в четвертом квартале 2018 года — тогда показатель увеличился на 11,3%, до 130,1 млрд руб., однако на тот момент у компании был сильный бизнес на Украине.

Показатель OIBDA МТС во втором квартале составил 57,2 млрд руб., что на 10,2% выше, чем год назад. Чистая прибыль выросла на 46,5%, до 17,2 млрд руб. Существенный вклад в рост этого показателя внес МТС Банк: в первом полугодии его чистый процентный доход увеличился на 22,1%, а чистый комиссионный доход — на 123,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.