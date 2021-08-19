МАК расшифровал данные «черного ящика» разбившегося на Камчатке Ан-26

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 74,15 (+0,69) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 86,62 (+0,49) Инвестиции, 14:09
«Газпром» повысил прогноз по ценам на экспорт газа в Европу на 30% Экономика, 19:01 Для Штейн запросили два года ограничения свободы по «санитарному делу» Политика, 19:00 Хуснуллин призвал регионы пресекать взвинчивание цен на стройматериалы Недвижимость, 18:59 ЦБ сообщил о резком сокращении просрочки в банках из-за одного заемщика Финансы, 18:59 Мазепина признали худшим гонщиком первой половины сезона «Формулы-1» Спорт, 18:58 Подравшийся с ОМОНом на митинге в Москве чеченец получил пять лет колонии Политика, 18:50 Bloomberg создаст новый криптоиндекс для отслеживания DeFi-токенов Крипто, 18:48 В Москве госпитализировали актера Бориса Щербакова Общество, 18:30 Как облачный подход в ретейле изменил отрасль Партнерский материал, 18:26 Власти заявили, что 30 тыс. человек в Геленджике могут остаться без воды Общество, 18:22 Экс-тренер «Зенита» вошел в тройку претендентов на приз УЕФА тренеру года Спорт, 18:19 Верховный суд отклонил жалобу КПРФ о снятии Грудинина с выборов в Госдуму Политика, 18:18 МАК расшифровал данные «черного ящика» разбившегося на Камчатке Ан-26 Общество, 18:14 86% его прогнозов сбылись: кто такой Рэй Курцвейл Футурология, 18:00
Общество ,  
0 

МАК расшифровал данные «черного ящика» разбившегося на Камчатке Ан-26

Фото: МЧС России по Камчатскому краю
Фото: МЧС России по Камчатскому краю

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали данные «черного ящика» пассажирского самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке 6 июля при посадке в аэропорту поселка Палана. Об этом говорится в промежуточном отчете, который подготовил орган.

«Анализ показал, что на магнитной ленте имеется информация о полете самолета Ан-26 по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана», — сказано в документе. Согласно отчету, в контейнере найдены следы влаги, однако магнитная лента и сама информация находятся в удовлетворительном состоянии.

При этом ввиду разрушения части магнитного слоя на записи не зафиксировано положение рычага управления правым двигателем. Кроме того, на ней отсутствуют события промежутком примерно 10 минут.

Пассажирский самолет Ан-26 разбился днем 6 июля. Среди возможных версий крушения следствие называло неблагоприятную погоду, ошибку пилотирования и технические неисправности воздушного судна.

СМИ восстановили хронологию крушения Ан-26 на Камчатке
Общество
Фото:Елена Верещака / ТАСС

При этом глава Камчатского края Владимир Солодов выдвигал версию, что судно могло заходить на второй круг из-за плохой видимости и потерпело крушение при посадке.

В тот же день Росавиация рассказала, что обломки воздушного судна нашли в 4–5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Паланы. Самолет обнаружили поблизости от береговой линии.

Читайте на РБК Pro
Основатель «Википедии»: «Да, я не миллиардер, и что?» Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список

На месте падения Ан-26 спасатели также обнаружили останки всех пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе. При крушении самолета погибли 28 человек, включая главу поселка Паланы Ольгу Мохиреву.

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности после инцидента.

Камчатка Межгосударственный авиационный комитет расшифровкак «черных ящиков» крушение самолета
Материалы по теме
Росавиация рассказала, где нашли обломки пропавшего на Камчатке Ан-26
Общество
На Камчатке нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
Общество
СМИ восстановили хронологию крушения Ан-26 на Камчатке
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter