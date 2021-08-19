МАК расшифровал данные «черного ящика» разбившегося на Камчатке Ан-26

Фото: МЧС России по Камчатскому краю

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) расшифровали данные «черного ящика» пассажирского самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке 6 июля при посадке в аэропорту поселка Палана. Об этом говорится в промежуточном отчете, который подготовил орган.

«Анализ показал, что на магнитной ленте имеется информация о полете самолета Ан-26 по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана», — сказано в документе. Согласно отчету, в контейнере найдены следы влаги, однако магнитная лента и сама информация находятся в удовлетворительном состоянии.

При этом ввиду разрушения части магнитного слоя на записи не зафиксировано положение рычага управления правым двигателем. Кроме того, на ней отсутствуют события промежутком примерно 10 минут.

Пассажирский самолет Ан-26 разбился днем 6 июля. Среди возможных версий крушения следствие называло неблагоприятную погоду, ошибку пилотирования и технические неисправности воздушного судна.