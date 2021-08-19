СК сообщил о возможном обнаружении тела пропавшей в июне в Тюмени девочки

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Тюмени, предположительно, нашли тело пропавшей в июне восьмилетней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

«Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке», — сказали в пресс-службе. СК проводит следственные действия, направленные на идентификацию погибшей.

По данным источников 72.ru, тело ребенка нашли расчлененным. Его обнаружили недалеко от АЗС на улице Домостроителей.

Девочка пропала 30 июня в районе Лесобаза.

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