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Комик Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток ареста

Идрак Мирзализаде
Идрак Мирзализаде (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Отбывавший административный арест стендап-комик и креативный продюсер Stand-up Club № 1 Идрак Мирзализаде вышел на свободу, сообщил РБК его адвокат Сергей Бадамшин.

«Идрак в соцсетях поблагодарил всех, кто его поддерживал — коллег, всех сочувствующих. И отдельно выразил благодарность как сотрудникам спецприемника, так и жителям спецприемника. Они были очень добры, вежливы, а сотрудники — высокопрофессиональны», — сказал юрист.

Сам Мирзализаде после выхода из-под ареста опубликовал пост в Instagram. Он попросил прощения у тех, кого могла задеть сложившаяся ситуация, отдельно поблагодарив коллег, друзей и семью, а также всех сочувствующих и журналистов.

Таганский суд Москвы признал Мирзализаде виновным в возбуждении ненависти и вражды (20.3.1 КоАП) 9 августа. Ему дали десять суток административного ареста.

Комика Мирзализаде арестовали на 10 суток за разжигающую ненависть шутку
Общество
Идрак Мирзализаде

Прокуратура Центрального административного округа столицы завела в отношении комика дело о разжигании ненависти после шутки, которая прозвучала в одном из выпусков передачи «Разгоны». Прокурорская проверка показала, что публичное выступление Мирзализаде содержало психологические и лингвистические признаки унижения выделенной по национальному признаку группы лиц. По мнению прокуратуры, шутка пропагандировала ее неполноценность.

В одном из выпусков передачи «Разгоны» комик поделился опытом поиска квартиры. В своем рассказе он описал сложности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за национальной принадлежности. Когда квартиру найти удалось, он обнаружил в ней испачканный матрас. По его словам, до этого помещение снимали «русские». После этого телеведущий Владимир Соловьев на своем YouTube-канале призвал возбудить против него дело о возбуждении ненависти (ст. 282 УК России).

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