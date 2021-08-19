Комик Мирзализаде вышел на свободу после 10 суток ареста

Идрак Мирзализаде (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Отбывавший административный арест стендап-комик и креативный продюсер Stand-up Club № 1 Идрак Мирзализаде вышел на свободу, сообщил РБК его адвокат Сергей Бадамшин.

«Идрак в соцсетях поблагодарил всех, кто его поддерживал — коллег, всех сочувствующих. И отдельно выразил благодарность как сотрудникам спецприемника, так и жителям спецприемника. Они были очень добры, вежливы, а сотрудники — высокопрофессиональны», — сказал юрист.

Сам Мирзализаде после выхода из-под ареста опубликовал пост в Instagram. Он попросил прощения у тех, кого могла задеть сложившаяся ситуация, отдельно поблагодарив коллег, друзей и семью, а также всех сочувствующих и журналистов.

Таганский суд Москвы признал Мирзализаде виновным в возбуждении ненависти и вражды (20.3.1 КоАП) 9 августа. Ему дали десять суток административного ареста.