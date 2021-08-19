В Москве охранник библиотеки имени Ленина подрался с посетителем

Российская государственная библиотека (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В Москве охранник Российской государственной библиотеки (РГБ) избил посетителя. Об этом сообщают источники Агентства городских новостей «Москва» и ТАСС в правоохранительных органах.

По их словам, инцидент произошел 18 августа в главном здании на ул. Воздвиженка, 3/5. Между охранником и посетителями возник конфликт, в результате которого пострадал 19-летний молодой человек.

Пострадавший попал в Первую городскую клиническую больницу им. Н. И. Пирогова с черепно-мозговой травмой, отмечает источник ТАСС. Врачи диагностировали перелом лицевых костей, ссадины лица и конечностей.

Как пишет «МК», причиной потасовки стало отсутствие масок у посетителей библиотеки. Туристы из Красноуфимска остались недовольны тоном сотрудника и сделали ему замечание. Охранник стал выталкивать посетителей на улицу, после чего случилась потасовка. Мужчина ударил молодого человека лбом и кулаком в лицо, а затем скрылся. Второй юноша успел убежать и вызвать наряд полиции и скорую помощь, отмечает издание.