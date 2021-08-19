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Общество ,  

В Москве охранник библиотеки имени Ленина подрался с посетителем

Российская государственная библиотека
Российская государственная библиотека (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В Москве охранник Российской государственной библиотеки (РГБ) избил посетителя. Об этом сообщают источники Агентства городских новостей «Москва» и ТАСС в правоохранительных органах.

По их словам, инцидент произошел 18 августа в главном здании на ул. Воздвиженка, 3/5. Между охранником и посетителями возник конфликт, в результате которого пострадал 19-летний молодой человек.

Пострадавший попал в Первую городскую клиническую больницу им. Н. И. Пирогова с черепно-мозговой травмой, отмечает источник ТАСС. Врачи диагностировали перелом лицевых костей, ссадины лица и конечностей.

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Как пишет «МК», причиной потасовки стало отсутствие масок у посетителей библиотеки. Туристы из Красноуфимска остались недовольны тоном сотрудника и сделали ему замечание. Охранник стал выталкивать посетителей на улицу, после чего случилась потасовка. Мужчина ударил молодого человека лбом и кулаком в лицо, а затем скрылся. Второй юноша успел убежать и вызвать наряд полиции и скорую помощь, отмечает издание.

По данным агентства «Москва», полиция установила личность охранника библиотеки. Им оказался мужчина 28 лет.

Главное управление МВД Москвы подтвердило РБК, что двое мужчин устроили драку на Воздвиженке, однако не уточнило их личности. «На улице Воздвиженка произошел конфликт между двумя гражданами. После этого конфликта один из граждан был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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РБК направил запрос в Российскую государственную библиотеку.

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