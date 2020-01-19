Администрация ТЦ «МЕГА Химки» извинилась за избиение подростка охранником

Администрация торгового центра «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, принесла извинения за случившееся. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на пресс-службу компании.

«17 января произошел конфликт между посетителями и сотрудниками службы охраны... Мы приносим искренние извинения посетителям», — говорится в сообщении.

В администрации торгового центра заявили, что в связи со случившимся выясняются обстоятельства происшествия, а также назвала действия сотрудников службы охраны неприемлемым.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как охранник избил одного из подростков, между которыми произошел конфликт. Пытаясь разнять юношей, мужчина несколько раз ударил одного из подросток, после чего юноша упал на пол. После этого охранник предложил разобраться «по-мужски». Об этом также попросили и другие сотрудники охраны, которые в момент конфликта находились рядом. Случившееся на камеру телефона снял один из очевидцев.