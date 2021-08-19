Власти города на Урале объяснили помывку дороги перед визитом губернатора

Видео: evgenykuyvashev / Instagram

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16 августа жители дома № 16А по ул. Новолесопильной в городе Серове в Свердловской области пожаловались местному диспетчеру на пыль от дорог после проведения там ремонтных работ, сообщил РБК глава городского округа Василий Сизиков. Поэтому туда и отправили машину, которая помыла улицу перед визитом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который воспринял полив дороги за подготовку к своему приезду.

Губернатор опубликовал видео у себя в Instagram, как поливальная машина проезжает по грунтовой дороге на ул. Новолесопильной. В тексте поста Куйвашев описал произошедшее как «чудо» для местных жителей и обратился к главе городского округа: «Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили».

Приезд поливальной машины перед приездом губернатора власти объяснили совпадением: «Силами подрядной организации МП «Серавтодор» 13–15 августа 2021 года проводились запланированные работы по грейдированию автодорог в микрорайоне». А 16 августа, говорится в сообщении, местные жители пожаловались на запыленность.