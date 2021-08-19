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Власти города на Урале объяснили помывку дороги перед визитом губернатора

Видео:evgenykuyvashev / Instagram
Видео: evgenykuyvashev / Instagram
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16 августа жители дома № 16А по ул. Новолесопильной в городе Серове в Свердловской области пожаловались местному диспетчеру на пыль от дорог после проведения там ремонтных работ, сообщил РБК глава городского округа Василий Сизиков. Поэтому туда и отправили машину, которая помыла улицу перед визитом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который воспринял полив дороги за подготовку к своему приезду.

Губернатор опубликовал видео у себя в Instagram, как поливальная машина проезжает по грунтовой дороге на ул. Новолесопильной. В тексте поста Куйвашев описал произошедшее как «чудо» для местных жителей и обратился к главе городского округа: «Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили».

Глава Свердловской области посмеялся над мытьем дороги перед его приездом
Общество
Евгений Куйвашев

Приезд поливальной машины перед приездом губернатора власти объяснили совпадением: «Силами подрядной организации МП «Серавтодор» 13–15 августа 2021 года проводились запланированные работы по грейдированию автодорог в микрорайоне». А 16 августа, говорится в сообщении, местные жители пожаловались на запыленность.

«Так как ни диспетчер, ни руководители МП «Серавтодор» не обладали информацией о месте и времени запланированной встречи губернатора Свердловской области», то подрядчики в тот же день приняли заявку к исполнению — «специализированной машиной были выполнены мероприятия по обеспылению проезжей части».

В июле Евгений Куйвашев раскритиковал ремонт дорог на Новокольцовском тракте. Из-за работ на этом участке дороги появились многокилометровые пробки. Губернатор решил проверить, как подрядчик ведет работы, «и с удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего», рассказал Куйвашев.

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После этого мэр Екатеринбурга поручил проводить ремонтные работы на Новокольцовском тракте круглосуточно. А сдать отремонтированный участок пообещали к 1 сентября.

Автор
Анастасия Серова Анастасия Серова
Свердловская область Губернатор Евгений Куйвашев Серов новости
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