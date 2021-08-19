Зеленский назвал сроки появления у Украины «большого флота»

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

На Украине к 2035 году реализуют крупную программу развития военно-морского флота. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «украинским журналистам из Крыма», фрагмент которого опубликован на сайте президента.

«Что касается нашего военно-морского флота — сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году — строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности — он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий — до 2035 года», — сообщил он.

Зеленский добавил, что в стране формируют инфраструктуру для создания военно-морского флота. Речь идет о малых подводных лодках, корветах и военных катерах. По словам главы государства, власти также планируют развивать военно-морские базы.

Президент уточнил, что первой строят военно-морскую базу в Бердянске. Поддержать этот проект должны Великобритания, Евросоюз и США. Зеленский добавил, что намерен обсудить вопрос о развитии военно-морских сил страны на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом.