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Политика ,  
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Зеленский назвал сроки появления у Украины «большого флота»

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

На Украине к 2035 году реализуют крупную программу развития военно-морского флота. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью «украинским журналистам из Крыма», фрагмент которого опубликован на сайте президента.

«Что касается нашего военно-морского флота — сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году — строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности — он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий — до 2035 года», — сообщил он.

Зеленский добавил, что в стране формируют инфраструктуру для создания военно-морского флота. Речь идет о малых подводных лодках, корветах и военных катерах. По словам главы государства, власти также планируют развивать военно-морские базы.

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Владимир Зеленский

Президент уточнил, что первой строят военно-морскую базу в Бердянске. Поддержать этот проект должны Великобритания, Евросоюз и США. Зеленский добавил, что намерен обсудить вопрос о развитии военно-морских сил страны на предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом.

По словам Зеленского, чтобы освободить Крым от «российской оккупации», необходимо разблокировать побережья Азовского и Черного морей. Он отметил, что Украина наращивает присутствие союзного флота государств-членов НАТО в акватории этих морей.

«Это не только вопрос [учений] Sea Breeze, это и отношение, и постоянная работа, сотрудничество нашего Министерства обороны, США и стран Евросоюза. Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении с Турцией и Великобританией», — заключил глава государства.

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Военно-морские учения Sea Breeze прошли c 28 июня по 10 июля у черноморского побережья Украины. В них принимали участие силы 32 государств, в том числе Украины, Канады, США и Великобритании, а также Румынии и Нидерландов. Всего в маневрах задействовали почти 5 тыс. военных, 32 корабля, свыше 100 боевых машин и автомобилей, а также 40 самолетов.

О том, что Зеленский встретится с президентом США, стало известно 21 июля. Главы государств проведут переговоры 30 августа.

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