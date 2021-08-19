В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие лекарства от COVID-19

Работы по разработке препарата от коронавирусной инфекции начались не сразу, так как сначала казалось, что COVID-19 является сезонным заболеванием. Об этом «РИА Новости» заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин», — добавил он.

По его словам, создание лекарств занимает более длительное время, чем создание вакцин, и требует значительных средств. Горелов отметил, что исследования будут продолжаться, однако если COVID-19 станет сезонной болезнью, то они прекратятся.

Он напомнил, что есть и другие заболевания, против которых есть вакцины, но нет лекарств, например, корь и бешенство.