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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие лекарства от COVID-19

Работы по разработке препарата от коронавирусной инфекции начались не сразу, так как сначала казалось, что COVID-19 является сезонным заболеванием. Об этом «РИА Новости» заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин», — добавил он.

По его словам, создание лекарств занимает более длительное время, чем создание вакцин, и требует значительных средств. Горелов отметил, что исследования будут продолжаться, однако если COVID-19 станет сезонной болезнью, то они прекратятся.

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Он напомнил, что есть и другие заболевания, против которых есть вакцины, но нет лекарств, например, корь и бешенство.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины — векторная «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра им. Гамалеи, пептидная «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», основанная на инактивированном вирусе «КовиВак» от Центра Чумакова.

Также в стране ведутся разработки разных форм препаратов для борьбы с коронавирусом. В апреле 2021 года Институт иммунологии, входящий в структуру Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) запатентовал комбинированное лекарственное средство против коронавируса в виде спрея для носа или жидкости для ингаляций.

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Источник РБК, близкий к Минобороны, в июне сообщил, что Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) министерства начал разработку лекарства против COVID-19 в виде жевательной резинки.

О разработке лекарств от коронавируса сообщали ученые в других странах. Так, группа исследователей института здравоохранения при Университете Бирмингема в ноябре 2020 года заявила о разработке спрея для защиты от COVID-19, который подавлял инфекцию и действовал в течение двух дней с момента применения.

В феврале этого года Le Matin писала, что швейцарская компания Adwatis разработала назальный спрей, снижающий риск заражения инфекцией.

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