Зеленский подписал указ о принудительном отчуждении земли у границы

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о защите государственной границы, которое подразумевает отчуждения приграничных земель. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021-го «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы», — говорится в документе.

Согласно указу, правительству Украины поручено совместно с органами местного самоуправления в течение шести месяцев провести инвентаризацию земельных участков шириной 30–50 м вдоль линии госграницы по суше, берегу украинской части пограничной реки, озера или иного водоема. Далее необходимо определить владельцев и пользователей данных территорий, выяснить цель использования этих земель и форму собственности, после чего «организовать работы по прекращению их права постоянного пользования».

Кроме того, в документе указано, что правительство должно разработать и утвердить госпрограмму обустройства границы, заложив в бюджете необходимые для этого средства.