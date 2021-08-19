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Политика ,  
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Патрушев заявил о накачивании Украины «ненужным американцам вооружением»

Соединенные Штаты накачивают Украину ненужным американцам вооружением и поддерживают рост экстремизма, наркотрафика и межнациональной розни. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в интервью газете «Известия».

«Не могу не коснуться Украины, где к власти Вашингтон привел и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни», — сказал Патрушев.

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Он также считает, что, Украина движется к распаду, а США в определенный момент не вспомнят о своих сторонниках там, как и в Афганистане.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резникова во время встречи в США с руководителем американского фонда Jamestown Гленом Говардом заявил, что на территории Украины нужно развернуть больше систем ПВО, в том числе американских.

«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — сказал вице-премьер.

Однако пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в ходе брифинга заявил, что слова Резникова не следует считать официальной позицией Киева. Никифоров отметил, что такие решения зависят от консенсуса в украинском обществе, желания НАТО, а также готовности принять тот факт, что «любые шаги в этом направлении сильно разозлят» Россию.

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