Соединенные Штаты накачивают Украину ненужным американцам вооружением и поддерживают рост экстремизма, наркотрафика и межнациональной розни. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев в интервью газете «Известия».

«Не могу не коснуться Украины, где к власти Вашингтон привел и продолжает приводить лояльных ему лиц. Эту страну США накачивают ненужным самим американцам вооружением, закрывают глаза, а на самом деле поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика, межнациональной и межрелигиозной розни», — сказал Патрушев.

Он также считает, что, Украина движется к распаду, а США в определенный момент не вспомнят о своих сторонниках там, как и в Афганистане.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резникова во время встречи в США с руководителем американского фонда Jamestown Гленом Говардом заявил, что на территории Украины нужно развернуть больше систем ПВО, в том числе американских.