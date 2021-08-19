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Tesla предупредила о рисках возможного сотрудничества с «Норникелем»

Tesla TSLA $682,51 -1,03% Купить
Норникель GMKN ₽24 146 -1,73% Купить

Производитель электромобилей Tesla сообщил о рисках, связанных с потенциальными закупками у «Норникеля», следует из материалов к собранию акционеров компании. Никель — важный компонент аккумуляторов для электромобилей. Основатель Tesla Илон Маск заявил, что готов предоставить крупный контракт производителям никеля, приверженным концепции устойчивого развития.

В документах к собранию акционеров говорится, что представители коренных народов России обратились в Tesla с просьбой не использовать продукцию «Норникеля», пока компания не устранит «разрушительный экологический, культурный и экономический ущерб от крупного нефтяного разлива».

«Норникель» является крупнейшим в мире производителем никеля с долей рынка 22%. Но Tesla никогда не заключала никаких соглашений с этой компанией, подчеркивается в ее материалах. Представитель «Норникеля» не стал комментировать заявление Tesla по существу.

Коренные народы Севера и Сибири попросили Маска бойкотировать «Норникель»
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Ликвидация последствий аварии на ТЭЦ-3

О том, что представители неформального объединения экспертов, активистов, лидеров и организаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России обратились к основателю компании SpaceX и генеральному директору Tesla Илону Маску с просьбой игнорировать продукцию «Норникеля», стало известно еще в августе 2020 года.

Обращение активисты направили после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла 29 мая 2020 года. Тогда из поврежденного хранилища ТЭЦ-3, принадлежащей НТЭК, вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в $2 млрд.

Подробнее читайте в материале РБК Pro.

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