Tesla предупредила о рисках возможного сотрудничества с «Норникелем»

Производитель электромобилей Tesla сообщил о рисках, связанных с потенциальными закупками у «Норникеля», следует из материалов к собранию акционеров компании. Никель — важный компонент аккумуляторов для электромобилей. Основатель Tesla Илон Маск заявил, что готов предоставить крупный контракт производителям никеля, приверженным концепции устойчивого развития.

В документах к собранию акционеров говорится, что представители коренных народов России обратились в Tesla с просьбой не использовать продукцию «Норникеля», пока компания не устранит «разрушительный экологический, культурный и экономический ущерб от крупного нефтяного разлива».

«Норникель» является крупнейшим в мире производителем никеля с долей рынка 22%. Но Tesla никогда не заключала никаких соглашений с этой компанией, подчеркивается в ее материалах. Представитель «Норникеля» не стал комментировать заявление Tesla по существу.

О том, что представители неформального объединения экспертов, активистов, лидеров и организаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России обратились к основателю компании SpaceX и генеральному директору Tesla Илону Маску с просьбой игнорировать продукцию «Норникеля», стало известно еще в августе 2020 года.