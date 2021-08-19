Мэр испанского города Хихоне отменила корриду из-за кличек быков

В испанском городе Хихоне мэр Ана Гонсалес отменила корриду из-за неполиткорректных, по мнению местных властей, кличек быков — Феминист и Нигериец, сообщает Europe Press.

По словам главы города, в Хихоне сейчас выстраивается система гендерного равенства, которая дает возможность безболезненно интегрироваться в общество любому человеку. Гонсалес считает, что дав такие клички быкам, организаторы пересекли сразу несколько «красных линий».

В свою очередь, представители оппозиционной «Народной партии» заявили, что Гонсалес «делает из себя посмешище». Они объявили о сборе подписей против отмены корриды.

В августе прошлого года правнук писательницы Агаты Кристи, Джеймс Причард добился того, что один из самых известных романов Агаты Кристи больше не будут выпускать во Франции под названием «Десять негритят» (Dix petits nègres).