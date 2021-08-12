В офисе Зеленского оценили призывы о размещении на Украине ПВО США

Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о размещении на украинской территории американских средств противовоздушной обороны (ПВО) не следует считать официальной позицией Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в ходе брифинга.

«Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность, гипотетический вариант укрепления безопасности на Украине», — пояснил Никифоров.

По словам пресс-секретаря украинского президента, подобные решения зависят от консенсуса в украинском обществе, желания НАТО, а также готовности принять тот факт, что «любые шаги в этом направлении сильно разозлят» Россию.

Никифоров не уточнил, поднимет ли президент Украины Владимир Зеленский этот вопрос на встрече с американским лидером Джо Байденом во время визита в Вашингтон, который пройдет 30 августа.