Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,97 (+0,37) Инвестиции, 11 авг, 12:33
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,27) Инвестиции, 11 авг, 12:33
В Петербурге мужчина дал пощечину Невзорову Общество, 01:12 Пятно у Абрау-Дюрсо: что известно о загрязнении Черного моря нефтью Общество, 01:01 «Челси» второй раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА Спорт, 00:49 Польский сейм одобрил вызвавший кризис закон об ограничении капитала СМИ Политика, 00:46 В офисе Зеленского оценили призывы о размещении на Украине ПВО США Политика, 00:40 Хачанов обыграл Карацева на теннисном турнире в Торонто Спорт, 00:38 Выплаты авторам музыкальных хитов рухнули почти на 50% на фоне пандемии Технологии и медиа, 00:30 Росприроднадзор сравнил масштабы аварий под Новороссийском и Норильском Общество, 00:26 В МИД заявили о деградации ситуации с безопасностью на востоке Украины Политика, 11 авг, 23:59 США попросили ОПЕК нарастить добычу нефти Экономика, 11 авг, 23:45 В Абхазии пациент COVID-госпиталя умер после скачка электроэнергии Общество, 11 авг, 23:35 Автор гола в матче за Суперкубок УЕФА покинул поле из-за травмы Спорт, 11 авг, 23:23 Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в Истре мужчин Общество, 11 авг, 23:21 Роспотребнадзор оценил воду у Новороссийска после разлива нефти Общество, 11 авг, 23:15
Политика ,  
0 

В офисе Зеленского оценили призывы о размещении на Украине ПВО США

Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о размещении на украинской территории американских средств противовоздушной обороны (ПВО) не следует считать официальной позицией Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в ходе брифинга.

«Я думаю, это заявление господина Резникова следует трактовать не как намерение, а как гипотетическую возможность, гипотетический вариант укрепления безопасности на Украине», — пояснил Никифоров.

По словам пресс-секретаря украинского президента, подобные решения зависят от консенсуса в украинском обществе, желания НАТО, а также готовности принять тот факт, что «любые шаги в этом направлении сильно разозлят» Россию.

В Совфеде заявили о красной черте после предложений Киева о ПВО
Политика
Фото:U.S. Department of Defense / Global Look Press

Никифоров не уточнил, поднимет ли президент Украины Владимир Зеленский этот вопрос на встрече с американским лидером Джо Байденом во время визита в Вашингтон, который пройдет 30 августа.

Ранее Резников во время встречи в США с руководителем американского фонда Jamestown Гленом Говардом заявил, что территории Украины нужно развернуть больше систем ПВО, в том числе американских.

«Важно расширить пакет в сфере безопасности для Украины. В первую очередь, за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет», — сказал вице-премьер.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с РБК назвал заявление Резникова вбросом, чтобы повысить ситуацию напряжения между странами.

Также политик назвал такое размещение американских ПВО «красной чертой, которой не нужно касаться». Он также выразил надежду, что президент США Джозеф Байден помнит, к чему могло привести похожее противостояние, когда Советский Союз разместил ядерные ракеты на Кубе у американских границ.

Украина ПВО Владимир Зеленский США
Материалы по теме
В МИД заявили о деградации ситуации с безопасностью на востоке Украины
Политика
Власти Крыма призвали Украину возместить ущерб за разорение полуострова
Политика
Кулеба назвал вступление Украины в НАТО «копанием туннеля»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter