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Восьмилетняя абитуриентка поступила на платное отделение психфака МГУ

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Отец Алисы из Москвы, которая в восемь лет сдала ЕГЭ и проходила дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (МГУ), подписал договор о зачислении своей дочери на психологический факультет на платной основе. Об этом РБК рассказал сам Евгений Тепляков.

«Мы не прошли на бюджет, но наших баллов достаточно, чтобы поступить на контрактную основу. Мы поехали на факультет, и сегодня я подписал договор со своей стороны. От нас осталось только оплатить первый семестр, и все», — пояснил он.

Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка не поступила на бюджет в МГУ
Общество
Алиса Теплякова

Тепляков заявил, что поступление в вуз после окончания школы — «нормальное желание». «Есть логичная схема: человек заканчивает школу, а потом идет в вуз. Ну в таком возрасте она закончила школу. Что ей предлагается делать — в песочнице играть?» — считает он.

Тепляков выразил уверенность, что на психологическом факультете МГУ работают профессионалы. «Подвоха от них я не ожидаю, они могут понять, что здесь нужен индивидуальный подход, — надеется Тепляков. — На мой взгляд, психология — это такое образование, которое хорошо ложится на все, как дополнительное или в качестве первого. <...> Психология нужна всем, это хорошее образование, с которого можно начинать».

Ранее ректор МГУ академик РАН Виктор Садовничий сообщил, что не знает количество баллов девочки и сможет ли она стать студенткой университета. Он также добавил, что хотел бы прикрепить к ней педагога-психолога, который помог бы ребенку получать высшее образование с комфортом. «Любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания», — пояснил Садовничий.

Алиса Теплякова решила поступать в МГУ после того, как в восемь лет успешно окончила школу. Она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Рособрнадзор зарегистрировал девочку как самую юную третьеклассницу и самую юную выпускницу девятого класса. Ей также присвоили звание самой юной ученицы, когда-либо освоившей программу 11-го класса.

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