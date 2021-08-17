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Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка не поступила на бюджет в МГУ

Алиса Теплякова
Алиса Теплякова (Фото: РБК)

Восьмилетнюю Алису из Москвы, которая проходила дополнительные вступительные испытания в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (МГУ), не приняли на бюджетное отделение психологического факультета. Об этом свидетельствуют приказы о зачислении, опубликованные на сайте приемной комиссии вуза.

Имя Алисы отсутствует в списках поступивших на бюджетное отделение факультета психологии. Однако сама девочка не уточняла, собирается ли она поступать именно на бюджет.

Ранее ректор МГУ академик РАН Виктор Садовничий сказал, что не знает количество баллов Алисы и сможет ли она стать студенткой университета. Он также добавил, что хотел бы прикрепить к ней педагога-психолога, который помог бы Алисе обучаться в стенах МГУ с комфортом. «Любой врач скажет, что ребенок еще формируется, такие ребята требуют особого внимания», — заявил Садовничий.

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Алиса решила поступать в МГУ после того, как в восемь лет успешно окончила школу, сообщала пресс-служба Рособрнадзора. Она сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. В пресс-службе ведомства говорили, что Алиса хочет поступить на факультет психологии, но рассматривает и другие специальности, связанные с биоинформатикой и экологией.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что девочку зарегистрировали как самую юную третьеклассницу и самую юную выпускницу девятого класса. Ей также присвоили звание самой юной девочки, когда-либо осваивавшей программу 11-го класса.

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