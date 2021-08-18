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Бизнес ,  

Роспотребнадзор не увидел нарушений в решении Wildberries по комиссии

Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Российские маркетплейсы вправе указывать в ценах на товары размеры платежных комиссий при оплате банковскими картами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В случае, если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным не дискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушения прав потребителей, если целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора. отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг», — рассказали в ведомстве.

Wildberries заявила о навязывании Mastercard и Visa своих условий бизнесу
Бизнес
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

При этом в ведомстве отметили, что в случае, если потребитель посчитает себя обманутым или если агрегатор сообщил неверную информацию о товаре или услуги, то потребитель в праве обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзор рекомендует потребителям обратиться с жалобой в его территориальные органы и приложить чек, скриншот соответствующих страниц, где доводится информация о комиссии, ее потребительских свойствах», — сообщили в ведомстве. Жалобу можно подать в электронном виде на портале «Госуслуги».

Ранее Mastercard и Visa выразили беспокойство из-за того, что компания Wildberries начала взимать комиссию в размере 2% от заказа с покупателей при оплате картами этих платежных систем. В компании пояснили, что у западных платежных систем более высокие тарифы за обработку платежей, чем у российских систем.

В Wildberries подчеркнули, что обвинения в дискриминации покупателей не имеют под собой оснований, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa. В Wildberries отметили, что с новыми правилами клиенты маркетплейса могут видеть возможности сэкономить, выбрав ту или иную платежную систему.

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