Роспотребнадзор не увидел нарушений в решении Wildberries по комиссии

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Российские маркетплейсы вправе указывать в ценах на товары размеры платежных комиссий при оплате банковскими картами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В случае, если продавец или маркетплейс предоставляет скидку покупателю по различным не дискриминирующим обстоятельствам (объем покупки, участие в акции, предварительная оплата заказа или оплата определенным платежным инструментом), то в таких действиях не усматривается нарушения прав потребителей, если целью подобной акции не является нарушение прав граждан на свободу договора. отсутствует понуждение к приобретению дополнительных услуг», — рассказали в ведомстве.

При этом в ведомстве отметили, что в случае, если потребитель посчитает себя обманутым или если агрегатор сообщил неверную информацию о товаре или услуги, то потребитель в праве обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзор рекомендует потребителям обратиться с жалобой в его территориальные органы и приложить чек, скриншот соответствующих страниц, где доводится информация о комиссии, ее потребительских свойствах», — сообщили в ведомстве. Жалобу можно подать в электронном виде на портале «Госуслуги».