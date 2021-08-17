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Бизнес ,  
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Wildberries заявила о навязывании Mastercard и Visa своих условий бизнесу

Mastercard MA $363,23 -0,05% Купить
Visa V $234,53 -0,35% Купить
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Компания Wildberries неоднократно сообщала представителям западных платежных систем о том, что их комиссии слишком высоки для рынка, прежде чем начать давать покупателям выбор при оплате товаров, говорится в сообщении ретейлера, поступившем в РБК.

Так в Wildberries ответили на беспокойство Mastercard и Visa из-за того, что онлайн-площадка начала взимать комиссию в размере 2% от заказа с покупателей при оплате картами этих платежных систем. В компании пояснили, что у западных платежных систем более высокие тарифы за обработку платежей, чем у российских систем.

«Мы неоднократно заявляли представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась», — сообщили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что обвинения в дискриминации покупателей не имеют под собой оснований, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa. В Wildberries отметили, что с новыми правилами клиенты маркетплейса могут видеть возможности сэкономить, выбрав ту или иную платежную систему.

Mastercard увидела риск дискриминации в новой политике Wildberries
Финансы
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

«Приветствуем заявления платежных систем о проведении расследований — но напоминаем, что главная задача следствия — не выйти на самих себя. Сегодня западные платежные системы занимают значительную долю на российском рынке и диктуют свои условия работы отечественному бизнесу», — пояснили в компании.

О новой политике в отношении комиссий для клиентов Wildberries объявила 17 августа. Компания сообщила, что снизила цены на товары при оплате картой «Мир», СБП и SberPay за счет значительно более низкой комиссии при обработке транзакций отечественными платежными системами. В то же время комиссии западных платежных систем достигают 2%. «Поэтому, выбирая при оплате заказа «Мир», СБП или SberPay, россияне могут сэкономить на покупках 2%», — поясняли в компании.

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Visa заявила, что обеспокоена новыми правилами Wildberries. Там пояснили, что последовательно выступают против таких практик, так как считают, что они сказываются и на потребителях и на бизнесе. «Мы убеждены, что у потребителей должна быть возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты», — прокомментировали в Visa.

В Mastercard в свою очередь заявили о возможной дискриминации «миллионов держателей карт». Глава Mastercard в России Алексей Малиновский указал на то, что в соответствии с правилами работы с платежной системой, торговым предприятиям запрещено взимать дополнительную комиссию с держателей карты.
 

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