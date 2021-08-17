Wildberries заявила о навязывании Mastercard и Visa своих условий бизнесу

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Компания Wildberries неоднократно сообщала представителям западных платежных систем о том, что их комиссии слишком высоки для рынка, прежде чем начать давать покупателям выбор при оплате товаров, говорится в сообщении ретейлера, поступившем в РБК.

Так в Wildberries ответили на беспокойство Mastercard и Visa из-за того, что онлайн-площадка начала взимать комиссию в размере 2% от заказа с покупателей при оплате картами этих платежных систем. В компании пояснили, что у западных платежных систем более высокие тарифы за обработку платежей, чем у российских систем.

«Мы неоднократно заявляли представителям западных платежных систем, что их комиссии являются слишком высокими для рынка и превышают тарифы отечественных систем, но их позиция не менялась», — сообщили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что обвинения в дискриминации покупателей не имеют под собой оснований, так как тарифы устанавливают сами Mastercard и Visa. В Wildberries отметили, что с новыми правилами клиенты маркетплейса могут видеть возможности сэкономить, выбрав ту или иную платежную систему.