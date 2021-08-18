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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве исключили негативное влияние вакцинации на беременность

Фото: Nathalia Aguilar / EPA / ТАСС
Фото: Nathalia Aguilar / EPA / ТАСС

Вакцинация от коронавируса не оказывает влияния на беременность и здоровье плода, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по гинекологии и академик РАН Лейла Адамян в эфире телеканала «Россия 24».

«Имеется в мире 147 тыс. родов у тех женщин, которые не знали, что они беременны, и они вакцинировались <...> Не влияет вакцинация на беременность, на плод», — сказала Адамян.

Врач также добавила, что антитела проходят по плаценте и достигают плода, защищая и ребенка от заражения коронавирусом. По ее словам, защиту от инфекции ребенок также может получить от привитой матери во время грудного кормления.

Адамян отметила, что нет аргументов, которые бы не позволяли вакцинировать женщин как до беременности, так и во время нее. Она добавила, что попавшие в больницу с коронавирусом роженицы часто испытывают проблемы с дыхательной системой, давлением, они нередко рожают преждевременно и не вынашивают плод до нужного срока.

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У мужчин, которые до вакцинации не имели проблем с репродуктивной функцией, после прививки также не выявлено ухудшения состояния здоровья, добавила Адамян. Мужчинам, которые планируют зачатие, скорее нужно сделать прививку, поскольку коронавирус вызывает «огромные разрушительные моменты» в теле человека.

В середине июня главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко назвал слухи о проблеме с репродуктивным здоровьем «вбросом» и выразил недоумение из-за появления подобных слухов. По словам Проценко, технология вакцин от коронавируса сходна с вакцинами от других болезней. «Мы привиты от полиомиелита, но при этом человечество не исчезло от бесплодия», — сказал главврач.

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Специалисты РАНХиГС, «Яндекс Кью» и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» во время совместного исследования пришли к выводу, что с начала пандемии COVID-19 самыми популярными темами для фейков стали слухи о вреде вакцинации. В более 39% фейковых публикаций сообщалось о вреде прививок, в частности — проблемам после укола с возможностью зачать ребенка или забеременеть.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус беременность репродуктивное здоровье вакцинация от COVID-19 прививка
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