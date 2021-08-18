В Минздраве исключили негативное влияние вакцинации на беременность

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Вакцинация от коронавируса не оказывает влияния на беременность и здоровье плода, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по гинекологии и академик РАН Лейла Адамян в эфире телеканала «Россия 24».

«Имеется в мире 147 тыс. родов у тех женщин, которые не знали, что они беременны, и они вакцинировались <...> Не влияет вакцинация на беременность, на плод», — сказала Адамян.

Врач также добавила, что антитела проходят по плаценте и достигают плода, защищая и ребенка от заражения коронавирусом. По ее словам, защиту от инфекции ребенок также может получить от привитой матери во время грудного кормления.

Адамян отметила, что нет аргументов, которые бы не позволяли вакцинировать женщин как до беременности, так и во время нее. Она добавила, что попавшие в больницу с коронавирусом роженицы часто испытывают проблемы с дыхательной системой, давлением, они нередко рожают преждевременно и не вынашивают плод до нужного срока.