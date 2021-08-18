В Москве против угрожавших подбросить наркотики полицейских завели дело

Фото: Олег Яковлев / РБК

В Москве за угрозу подбросить наркотики и вымогательство взятки задержали полицейских, против них возбуждено уголовное дело, сообщил РБК источник в МВД. Эту информацию подтвердил источник РБК, близкий к Следственному комитету.

Инцидент произошел 20 февраля, когда в районе часа ночи полицейские на Новинском бульваре остановили автомобиль BMW для проверки документов. В ходе личного досмотра находившегося в машине пассажира сотрудники МВД потребовали заплатить им 500 тыс. руб. В случае отказа полицейские пригрозили автомобилисту подбросить наркотики и привлечь к уголовной ответственности. Пассажир передал им деньги, а в конце июля обратился в полицию.

Подозреваемые были задержаны днем 17 августа, они находились на службе. Правоохранители доставили в отдел майора полиции Гудилина Р.И., сержанта Луенко А.В. и сержанта Паречина А.А.

Уголовное дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий с применением оружия или спецсредств (п. «б» ч. 3 ст. 286) и мошенничестве, совершенном должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК). Первая статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет, вторая — на срок до шести лет.