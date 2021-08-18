ФСБ в Крыму задержала пятерых участников «Хизб ут-Тахрир»

На собраниях участники «Хизб ут-Тахрир» вербовали в свои ряды крымских мусульман, добавили в ведомстве. Кроме того, они распространяли «террористическую идеологию» среди крымчан, отметили в ФСБ.

У задержанных изъяли пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. В их отношении следователи возбудили уголовные дела.

В начале июля силовики задержали участника «Хизб ут-Тахрир» в Татарстане. Задержанный был главарем татарстанской ячейки организации. Ему тоже вменили вербовку мусульман и распространение террористической идеологии.