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Политика ,  
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ФСБ в Крыму задержала пятерых участников «Хизб ут-Тахрир»

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В Крыму задержаны пятеро участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщили РБК в Центре общественных связей ФСБ.

«В Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержано два главаря и три ее активных участника», — сказали в ведомстве.

Задержание членов «Хизб ут-Тахрир» в Уфе, Челябинске и Пензе. Видео
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ФСБ вменяет задержанным осуществление направленной на свержение власти антиконституционной деятельности, которая основана «на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества».

На собраниях участники «Хизб ут-Тахрир» вербовали в свои ряды крымских мусульман, добавили в ведомстве. Кроме того, они распространяли «террористическую идеологию» среди крымчан, отметили в ФСБ.

У задержанных изъяли пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. В их отношении следователи возбудили уголовные дела.

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В начале июля силовики задержали участника «Хизб ут-Тахрир» в Татарстане. Задержанный был главарем татарстанской ячейки организации. Ему тоже вменили вербовку мусульман и распространение террористической идеологии.

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