ФСБ в Крыму задержала пятерых участников «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму задержаны пятеро участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщили РБК в Центре общественных связей ФСБ.
«В Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержано два главаря и три ее активных участника», — сказали в ведомстве.
ФСБ вменяет задержанным осуществление направленной на свержение власти антиконституционной деятельности, которая основана «на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества».