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Sun узнала о положительном тесте на COVID у работника замка Елизаветы II

Елизавета II
Елизавета II (Фото: Jane Barlow / WPA Pool / Getty Images)

Сотрудник замка Балморал в Шотландии, который является резиденцией британских королей, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщают источники газеты The Sun.

В замке отдыхает королева Елизавета II, а также другие члены ее семьи: сын принц Эндрю и его бывшая жена герцогиня Йоркская Сара, младший сын принц Эдвард с женой, а также внучка Беатриса Йоркская с супругом.

По данным издания, сотрудник замка сдал положительный тест в субботу, после чего его отправили домой. После этого закрыли столовую и бар для сотрудников, которые находятся в отдельном блоке замка. Тем не менее королева решила остаться в Шотландии.

Источник The Sun указал, что сотрудникам поместья велели носить маски и соблюдать социальную дистанцию, однако члены королевской семьи продолжают вести себя как раньше. Газета также отметила, что члены королевской семьи пропустили воскресную службу.

Это первый выезд Елизаветы II в Балморал после смерти ее мужа принца Филиппа. Ожидается, что герцог и герцогиня Кембриджские, а также их дети прибудут в замок позже в этом месяце.

Королеве Елизавете II и ее супругу сделали прививку от COVID-19
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Королева Елизавета II и принц Филипп

9 января Елизавета II привилась от COVID-19 в Виндзорском замке. Процедуру провел врач королевской семьи. Каким именно препаратом вакцинировалась королева, не сообщалось. Ее муж Филипп скончался в Виндзорском замке 9 апреля. В марте он перенес операцию на сердце.

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За последние сутки в Великобритании выявили 26,852 тыс. случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели 6,3 млн человек. Из них 131 тыс. пациентов умерли (+170 за последние сутки).


 

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