Sun узнала о положительном тесте на COVID у работника замка Елизаветы II

Елизавета II (Фото: Jane Barlow / WPA Pool / Getty Images)

Сотрудник замка Балморал в Шотландии, который является резиденцией британских королей, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщают источники газеты The Sun.

В замке отдыхает королева Елизавета II, а также другие члены ее семьи: сын принц Эндрю и его бывшая жена герцогиня Йоркская Сара, младший сын принц Эдвард с женой, а также внучка Беатриса Йоркская с супругом.

По данным издания, сотрудник замка сдал положительный тест в субботу, после чего его отправили домой. После этого закрыли столовую и бар для сотрудников, которые находятся в отдельном блоке замка. Тем не менее королева решила остаться в Шотландии.

Источник The Sun указал, что сотрудникам поместья велели носить маски и соблюдать социальную дистанцию, однако члены королевской семьи продолжают вести себя как раньше. Газета также отметила, что члены королевской семьи пропустили воскресную службу.

Это первый выезд Елизаветы II в Балморал после смерти ее мужа принца Филиппа. Ожидается, что герцог и герцогиня Кембриджские, а также их дети прибудут в замок позже в этом месяце.