Селевой поток сошел с Мутновского вулкана на Камчатке по пути следования туристических групп, сообщили в управлении МЧС по Камчатскому краю, передает ТАСС.

«Пока информации о размерах потока и последствий от его схода нет. В настоящий момент мы выясняем, находились ли в этом районе туристы», — уточнили там.

По информации ведомства, грязевая масса образовала затор, где начала скапливаться талая вода из ледников. В МЧС не исключили повторный сход селевого потока и посоветовали не приближаться к вулкану в ближайшие дни.

Вулкан Мутновский — действующий вулкан в южной части Камчатки. Он образован из нескольких активных вулканов. Высота составляет 2322 м над уровнем моря. Территория вулкана частично располагается в охраняемом природном парке «Южно-Камчатский», который был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому имеет множество туристических троп.