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Селевой поток сошел с Мутновского вулкана на Камчатке

Селевой поток сошел с Мутновского вулкана на Камчатке по пути следования туристических групп, сообщили в управлении МЧС по Камчатскому краю, передает ТАСС.

«Пока информации о размерах потока и последствий от его схода нет. В настоящий момент мы выясняем, находились ли в этом районе туристы», — уточнили там.

По информации ведомства, грязевая масса образовала затор, где начала скапливаться талая вода из ледников. В МЧС не исключили повторный сход селевого потока и посоветовали не приближаться к вулкану в ближайшие дни.

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Вулкан Мутновский — действующий вулкан в южной части Камчатки. Он образован из нескольких активных вулканов. Высота составляет 2322 м над уровнем моря. Территория вулкана частично располагается в охраняемом природном парке «Южно-Камчатский», который был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому имеет множество туристических троп.

Селевым потоком, или селью, называют бурный временный горный поток, состоящий из смеси воды и большого количества обломков горных пород. Как правило, возникновение селей связано с ливневыми осадками, бурным таянием снегов или прорывами горных озер.

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Ранее, в начале июля, селевой сход перекрыл движение на федеральной трассе Джубга — Сочи. «В результате переувлажнения почвы на 65-м км ФАД А-147 Джубга — Сочи произошел сход грязекаменной массы», — говорили в МЧС. К месту происшествия были направлены службы экстренного реагирования. Тогда к работам по расчистке автодороги привлекли 14 человек и восемь единиц техники.

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