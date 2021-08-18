Президент ФРГ назвал «постыдными для Запада» кадры из аэропорта Кабула

Кадры из аэропорта Кабула являются постыдными для политиков Запада, а часть ответственности за нынешнюю ситуацию в Афганистане лежит и на ФРГ. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Deutche Welle.

«В эти дни мы переживаем общечеловеческую трагедию, за которую разделяем ответственность. Это поворотный момент, что изменит нас и изменит мир. Картины отчаяния, запечатленные в кабульском аэропорту, постыдны для политиков Запада», — сказал он.

Штайнмайер подчеркнул, что Германия должна сделать все возможное, чтобы вывезти из страны своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами. «Мы должны помочь и тем, кому в Афганистане угрожает насилие или смерть, в том числе многим храбрым женщинам», — добавил он.

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