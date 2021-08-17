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ВВС Великобритании сообщили о перехвате Су-24 у границ Румынии

Истребитель Typhoon
Истребитель Typhoon (Фото: Christophe Gateau / dpa / Global Look Press)

Британский истребитель Typhoon перехватил российский военный самолет Су-24 в международном воздушном пространстве над Черным морем недалеко от границ Румынии, сообщается на сайте ВВС Великобритании.

В публикации утверждается, что истребитель не согласовал план полета и не выходил на связь с авиадиспетчерской службой Румынии. По данным британских ВВС, российский Су-24 опознали недалеко от района полетной информации Бухареста. Там уточнили, что самолет создавал угрозу безопасности для всех находящихся в воздушном пространстве.

«Он пролетел на расстоянии не более чем 20 миль (32 км) от побережья Румынии, прежде чем мы его перехватили. Мы следовали за ним, пока он не покинул район полетной информации и направился на северо-восток», — утверждается в сообщении. Минобороны России пока не прокомментировало данную информацию.

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Фото:Константин Михайлов / Global Look Press

В начале августа истребители Typhoon и самолет-дозаправщик Voyager Королевских военно-воздушных сил Великобритании перехватили российские самолеты Ту-142, которые подлетели близко к воздушному пространству Британии. Как только экипажи Typhoon удостоверились в том, что российские самолеты «покинули зону интересов Великобритании», они вернулись на свои базы.

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